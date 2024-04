López Obrador admite daño en cenote por construcción de tren turístico en el Caribe mexicano

ARCHIVO - Una excavadora despeja una zona arbolada por la que pasará la línea de ferrocarril del Tren Mata en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, México, el 2 de agosto de 2022. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió el jueves 11 de abril que se registró un accidente en uno de los cenotes de la península de Yucatán, en el Caribe mexicano, donde el gobierno construyó un tren turístico cuestionado por ambientalistas y especialistas por los daños que ocasionaría la obra en la zona. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved