Localizan restos óseos de mineros que murieron hace 18 años en una mina en el norte de México

Archivo - Peatones caminan cerca de una escultura roja con el número 65 y una cruz. La escultura ubicada en Ciudad de México rinde homenaje a los trabajadores de la mina que murieron en 2006 en un accidente minero en Pasta de Conchos. El miércoles 12 de junio, las autoridades anunciaron el hallazgo de los restos óseos de algunos de los mineros que quedaron atrapados en la mina hace 16 años. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)