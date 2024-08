Localidad inglesa sigue de luto tras asesinato de 3 niñas; policía enfrenta violentas protestas

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación bajo el eslogan "Enough is enough" (Basta ya), en Whitehall, Londres, el miércoles 31 de julio de 2024. Estos hechos ocurrieron tras el apuñalamiento mortal de tres niñas en una clase de baile y yoga durante las vacaciones de verano, con temática de Taylor Swift, el lunes en Southport. (Jordan Pettitt/PA vía AP) PA