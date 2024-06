LO ÚLTIMO: México elige a la oficialista Claudia Sheinbaum como su primera mujer presidenta

La Catedral está iluminada mientras amanece antes de la apertura de las urnas para las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los votantes hacen fila afuera de un colegio electoral durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una electora emite su voto durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, llega a votar en las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, vota para presidente durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP foto/MatÍas Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una votante, reflejada en un espejo, vota en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente espera para votar en las elecciones mexicanas en el edificio del Consulado de México, el domingo 2 de junio de 2024, en Houston. (AP foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller llegan a votar durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, hace fila para votar durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, vota para presidente durante las elecciones generales en la Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer ejerce el voto en una urna adaptada para personas que requieren asistencia, en las elecciones presidenciales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Funcionarios electorales y observadores cuentan votos tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mario Delgado, presidente del partido oficial Morena, da declaraciones tras el cierre de urnas parcial en la mayoría de México en las elecciones generales, en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ofrece declaraciones tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, el domingo 2 de junio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata del partido oficialista Claudia Sheinbaum se dirige a sus seguidores tras el conteo rápido anunciado por el Instituto Nacional Electoral en las elecciones generales en Ciudad de México, en la madrugada del lunes 3 de junio de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata del partido oficialista Claudia Sheinbaum saluda a su llegada tras el cierre de urnas en las elecciones generales en Ciudad de México, en la madrugada del lunes 3 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved