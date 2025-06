Lo que se sabe sobre tiroteos cerca de centros de distribución de ayuda en Gaza

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Todos los centros están ubicados en zonas militares israelíes a las que los periodistas no tienen acceso.

Para llegar a los centros en Rafah, los palestinos deben caminar kilómetros (millas) a lo largo de una ruta designada donde la FHG dice que el ejército israelí mantiene la seguridad. En declaraciones públicas, la FHG ha advertido a la gente que no se salga del camino, ya que abandonarlo “supone un gran peligro”.

La distribución suele comenzar a las cinco de la mañana cada día. Pero miles de palestinos comienzan a caminar horas antes, desesperados por no quedarse sin comida. Eso significa grandes multitudes pasan junto a las tropas israelíes en la oscuridad.

Aunque se han reportado tiroteos cerca de los tres centros, los más intensos se registraron el domingo y el martes en la rotonda de la bandera. El sitio está en la ruta designada, a cerca de un kilómetro (1.000 yardas) al noroeste del punto de distribución de la FHG en el distrito de Tel al-Sultan de Rafah. El centro está a unos cientos de metros de una base del ejército israelí.

Según los testigos, en la madrugada del domingo, mientras las multitudes se dirigían por la carretera costera hacia el centro, las tropas israelíes efectuaron tiros de advertencia y emitieron mensajes a través de los drones que los sobrevolaban en los que les decían que dieran la vuelta y regresaran cuando el centro abriera a las cinco de la mañana

A las tres de la mañana, miles de personas se habían congregado ya en la rotonda de la bandera esperando la apertura del centro. Fue entonces cuando las fuerzas israelíes comenzaron a disparar con armas, tanques y drones, de acuerdo con tres testigos palestinos. Dijeron que vieron a personas caer muertas o heridas mientras la multitud se dispersaba para ponerse a cubierto.

Mohammed Ahmed, uno de los que estaba entre la multitud, contó que no vio provocaciones antes del tiroteo y apuntó que los soldados “pudieron haber abierto fuego porque se sintieron amenazadas por las miles de personas en la zona”.

Los testigos ofrecieron relatos similares sobre el incidente del martes, que se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada en la misma rotonda.

El ejército israelí afirmó que realizó tiros de advertencia el domingo a “varios sospechosos” que se acercaban a sus efectivos. El martes explicó que “disparó para ahuyentar a los sospechosos”. En un comunicado, el portavoz del ejército, Effie Defrin, dijo que “las cifras de bajas publicadas por Hamás fueron exageradas” pero que el incidente estaba siendo investigado.

El vocero acusó además a Hamás de “intentar impedir la llegada de ayuda” a los palestinos y señaló imágenes tomadas por drones que, según el ejército, muestran a hombres armados disparando a civiles que intentan recoger ayuda en la cercana ciudad de Jan Yunis, donde no hay centros de la FHG.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente el video, y no estaba claro quién estaba siendo atacado. En sus comunicados sobre los incidentes en las inmediaciones de las instalaciones de la FHG, el ejército no ha reportado la presencia de palestinos armados.

La Fundación Humanitaria de Gaza sostiene que no ha habido violencia dentro o alrededor de sus centros y que su personal no ha abierto fuego.

La fundación reconoció el martes que el ejército israelí estaba investigando si los civiles resultaron heridos “después de salirse del corredor seguro designado y entrar en una zona militar cerrada”, en un área que estaba “muy lejos de nuestro centro de distribución seguro”.

Según un portavoz, la FHG estaba “apenada al enterarse de que varios civiles resultaron heridos y muertos tras abandonar el corredor seguro designado”.

Funcionarios del hospital de campaña de la Cruz Roja en Rafah y del Hospital Nasser en Jan Yunis han informado que están desbordados por el número de bajas, entre las que hay mujeres y niños traídos de zonas próximas a los centros de distribución. Según los reportes, la mayoría presentan heridas de bala.

Un trabajador humanitario de un hospital indicó que la morgue estaba desbordada y que los heridos llenaban todas las camas, o yacían en el piso, muchos con disparos en las nalgas y las piernas. El trabajador habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Los trabajadores de ayuda en Gaza, que no pueden operar en los centros de distribución porque se ubican en zonas militares, dicen que todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que está sucediendo y por qué hay tantas personas baleadas, heridas y muertas.

Los grupos humanitarios habían advertido durante semanas que hacer que la población recoja la ayuda en áreas con presencia militar la expondría a la violencia.

“Este era un mecanismo de distribución ridículo e ineficaz que iba a acabar en tragedia, que es, por desgracia, exactamente lo que estamos viendo”, dijo Arwa Damon, fundadora de la International Network for Aid, Relief and Assistance.

El sistema existente dirigido por Naciones Unidas opera de manera diferente, ya que son los trabajadores quienes llevan la ayuda a los palestinos dondequiera que estén.

“Es indignante que se impida al sector humanitario, que sabe cómo hacer su trabajo, seguir haciéndolo debido a la falsa narrativa de que Hamás controla la ayuda”, aseguró Damon.

Los incidentes letales relacionados con el reparto de ayuda no son nuevos. En febrero de 2024, los soldados israelíes que custodiaban un convoy de ayuda que se dirigía al norte de Gaza abrieron fuego cuando una multitud de palestinos desesperados saqueó los camiones. Más de 100 personas murieron, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, que está dirigido por profesionales médicos pero depende del gobierno controlado por Hamás.

Después de investigar el incidente, Israel dijo que sus tropas dispararon a “varios sospechosos” que ignoraron los tiros de advertencia y avanzaron hacia sus fuerzas, y apuntó que una estampida alrededor de los camiones causó “daño significativo a los civiles”. Funcionarios de la UE y la ONU afirmaron entonces que la mayoría de las bajas fueron por fuego israelí.

Los palestinos han descrito la frenética lucha para conseguir comida una vez que llegan a los centros de distribución de la FHG.

Las cajas de comida se dejan apiladas en palés en una zona rodeada de cercas y terraplenes de tierra. Una vez que se abren las puertas del recinto, las multitudes se lanzan sobre ellas, agarrando todo lo que pueden. Según los testigos, algunas personas toman varias cajas, que rápidamente se agotan, y muchos se van con las manos vacías.

La FHG distribuyó un video del centro de Tel al-Sultan que mostraba a los palestinos corriendo desesperadamente hacia las cajas.

Los trabajadores humanitarios sostienen que los suministros están lejos de ser suficientes. La FHG apunta que cada caja contiene comida suficiente para que una familia de cinco personas coma entre tres y cuatro días. La mayoría de los paquetes tienen harina, azúcar, aceite de cocina, pasta y latas de atún, entre otros artículos.

“Nuestro equipo sobre el terreno informa que estas cajas son lamentablemente insuficientes para garantizar el bienestar de los niños”, dijo Tess Ingram, de UNICEF. “No tiene por qué ser así.”

La periodista de The Associated Press Natalie Melzer en Nahariya, Israel, contribuyó a este despacho.

