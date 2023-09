Llamada al 911 muestra las extrañas circunstancias de eyección de F-35

ARCHIVO - Un avión de combate F-35B Lightning II, de la Infantería de Marina de Estados Unidos, participa en una exhibición aérea durante la Muestra Aeronáutica de Singapur 2022, en el Centro de Exposiciones Changi, el 15 de febrero de 2022. (AP Foto/Suhaimi Abdullah, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved