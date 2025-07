Liberan a una madre iraní detenida por el ICE tras intervención de líder republicano de la Cámara

La intervención de Scalise fue “absolutamente crucial” para la defensa tras bambalinas que aseguró la liberación de Kashanian, dijo su abogado Ken Mayeaux a The Associated Press. Lo que sucederá a continuación con el estatus legal de Kashanian aún se está resolviendo, añadió.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado por correo electrónico que “los hechos de este caso no han cambiado”.

“Mandonna Kashanian está en este país de forma ilegal”, afirmó McLaughlin. “Agotó todas sus opciones legales”.

La representante Stephanie Hilferty, una republicana que representa a la comunidad de Kashanian, dijo que ella había sido una “madre y esposa devota, cuidadora, vecina y voluntaria dedicada” con Hábitat para la Humanidad, su distrito escolar local y otras organizaciones.

Más de 100 vecinos de Kashanian escribieron cartas de apoyo para ella, que Hilferty y Scalise compartieron con el gobierno del presidente Donald Trump, indicó la representante a The Associated Press.

“Ha sido una increíble voluntaria y servidora para nuestra comunidad de Lakeview, todos la conocen por todo lo que da y hace”, dijo Connie Uddo, una vecina de Kashanian que lidera el Proyecto NOLA Tree, donde Kashanian y su esposo han sido voluntarios durante años.

Algunos vecinos escribieron cartas dirigidas a Trump expresando apoyo a sus políticas de inmigración, pero diciendo que algunas personas como Kashanian estaban siendo detenidas de manera inapropiada y pidiéndole que reconsiderara su caso.

Kashanian llegó a Estados Unidos en 1978 con una visa de estudiante y solicitó asilo sin éxito basándose en el apoyo de su padre al sha respaldado por Estados Unidos.

ICE Nueva Orleans dijo en una publicación de junio en la plataforma social X que Kashanian no había salido de Estados Unidos después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmara una orden de deportación en 1992.

“Un juez le ordenó salir de Estados Unidos y no lo hizo”, dijo la agencia. “No debería ser una sorpresa que llamáramos a su puerta”.

Pero a Kashanian se le permitió permanecer con su esposo e hija siempre y cuando se presentara regularmente ante las autoridades de inmigración, dijo su familia. Durante décadas, ella había “cumplido fiel y completamente con esos términos”, dijo Mayeaux, su abogado. Incluso logró registrarse ante las autoridades mientras estaba desplazada por el huracán Katrina.

Kashanian conoció a su esposo, Russell Milne, cuando trabajaba como camarera cuando era estudiante a finales de la década de 1980. Grababa tutoriales de cocina persa en YouTube y se desvivía por los niños vecinos.

Milne dijo a la AP que su familia estaba “extremadamente agradecida” por todo el apoyo de su comunidad y de los funcionarios electos.

“Está cumpliendo con sus obligaciones”, dijo Milne a la AP tras su detención. “Está en edad de jubilación. No es una amenaza. ¿Quién detiene a una abuela?”

Otros iraníes que han vivido en Estados Unidos durante décadas también han sido detenidos por las autoridades de inmigración, y los ataques militares de Estados Unidos a Irán han generado preocupaciones de que más puedan ser detenidos y deportados. Irán fue uno de los 12 países sujetos a una prohibición de viaje de Estados Unidos que entró en vigor este mes.

Las autoridades de inmigración buscan arrestar a 3.000 personas al día, según las directrices del gobierno Trump.

El abogado de Kashanian, Mayeaux, dijo que representa a otros clientes que han construido vidas en Estados Unidos durante décadas y ahora están siendo detenidos y deportados.

“Todavía hay una enorme cantidad de dolor que está ocurriendo para las personas”, dijo Mayeaux. "La diferencia es que vivieron vidas discretas y no tenían acceso al poder político para cambiar los resultados en sus casos".

___

Brook es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press