Liberan en Colombia a 9 contratistas de la Gobernación del Cauca secuestrados por disidencias FARC

Contratistas de la Gobernación del Cauca en la orilla abrazados tras ser liberados por miembros del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz, que están detrás cerca del agua, tras el secuestro días antes en López de Micay en la costa sur del Pacífico colombiano, el viernes 25 de julio de 2025. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)