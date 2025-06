León XIV reafirma el celibato sacerdotal y exige acciones "firmes" contra los abusos sexuales

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fue la segunda vez en una semana que León se pronunció públicamente acerca del escándalo de abusos. El viernes por la noche, en un comunicado escrito a una periodista peruana que documentó abusos graves en un movimiento católico en el país, dijo que en la Iglesia católica no debería haber tolerancia a ningún tipo de abuso. Y se refirió a los abusos sexuales y espirituales, así como a los de autoridad y poder, al pedir “procesos transparentes” para crear una cultura de prevención en la institución.

Francisco, quien en muchos sentidos colocó a León en posición de sucederle, también había reafirmado el celibato para los sacerdotes de rito latino, aunque reconoció que era una disciplina de la Iglesia, no una doctrina, y que por lo tanto podría cambiar. Pero rechazó el pedido de los obispos de la Amazonía para aceptar a sacerdotes casados y solventar así la escasez de curas en la región.

Prevost pasó dos décadas como misionero y obispo en Perú y conocería bien esos argumentos. Pero el miércoles reafirmó el sacerdocio célibe como la "imagen auténtica" de la Iglesia.

