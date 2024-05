Las memorias de la excanciller alemana Angela Merkel serán publicadas en noviembre

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La excanciller alemana Angela Merkel llega a la fiesta de despedida de Jurgen Trittin, miembro del Parlamento alemán, en Berlín, el lunes 13 de mayo de 2024.

Merkel, de 69 años de edad, comentó que “para mí, la libertad no es dejar de aprender, no tener que quedarse estancado sino poder avanzar, incluso después de dejar la política", esto de acuerdo con un comunicado publicado por la editorial. La empresa dijo que el libro estará disponible “en todo el mundo, en más de 30 países”, pero no dio más detalles.