Las intensas lluvias dejan 40 muertos en el este de Afganistán

Varias personas retiran los escombros de una casa dañada por un deslave provocado por las intensas lluvias en Surkhroad, en el distrito de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, al este de Kabul, Afganistán, el 15 de julio de 2024. (AP Foto/Shafiullah Kakar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.