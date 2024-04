Lanzan artefacto incendiario contra sinagoga en Alemania, causando leves daños

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

La puerta de la sinagoga dañada por un dispositivo incendiario en Oldenburg, Alemania, el 5 de abril de 2024. (Hauke-Christian Dittrich/dpa via AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

El hecho ocurrió el viernes en la tarde en la ciudad de Oldenburg. El fuego fue rápidamente detectado, no se esparció y los bomberos no tuvieron que apagarlo. En ese momento no había ningún evento en la sinagoga.