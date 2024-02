La voracidad de los incendios en Chile: perder la casa en 15 minutos

Un grupo de personas realiza labores de limpieza en medio de escombros en sus viviendas consumidas por las llamas de un incendio forestal en Viña del Mar, Chile, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Marco Delgadillo observa los daños en su hogar tras un incendio en el barrio de El Olivar, en Viña del Mar, Chile, el lunes 5 de febrero de 2024. (AP Foto/ Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes se abrazan entre los restos de casas calcinadas luego que incendios forestales alcanzaron su vecindario, el domingo 4 de febrero de 2024, en Viña del Mar, Chile. (AP Foto/ Cristobal Basaure) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes miran las casas quemadas y los escombros que dejó un incendio forestal que alcanzó a su vecindario en Viña del Mar, Chile, el sábado 3 de febrero de 2024. (AP Foto/ Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El humo sale de una zona de casas quemadas después de que un incendio forestal alcanzara al vecindario de Villa Independencia en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. Científicos afirman que el cambio climático crea condiciones que elevan el riesgo de sequías e incendios forestales como los que ahora golpean al país sudamericano. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Residentes miran una columna de humo que asciende hacia el cielo, en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. Científicos afirman que el cambio climático crea condiciones que elevan el riesgo de sequías e incendios forestales como los que ahora golpean al país sudamericano. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Residentes se abrazan entre los escombros y las casas quemadas por incendios forestales que alcanzaron su vecindario en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. Científicos afirman que el cambio climático crea condiciones que elevan el riesgo de sequías e incendios forestales como los que ahora golpean al país sudamericano. (AP Foto/Cristóbal Basaure, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un hombre ayuda a un vecino a refrescarse con una botella de agua mientras los incendios avanzan en el entorno, en Viña del Mar, Chile, el sábado 3 de febrero de 2024. Científicos afirman que el cambio climático crea condiciones que elevan el riesgo de sequías e incendios forestales como los que ahora golpean al país sudamericano. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.