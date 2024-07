La violencia de pandillas en Haití ha desplazado a 300.000 niños, dice la ONU

ARCHIVO - Una mujer sirve sopa en un envase mientras niños esperan a recibir comida en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 14 de marzo de 2024. La violencia de las pandillas en Haití ha desplazado a más de 300.000 niños desde marzo, según un nuevo reporte de la agencia de Naciones Unidas para la infancia publicada el martes 2 de julio por la noche, mientras el país caribeño sufre para limitar los secuestros y asesinatos. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved