La violencia azota la frágil economía de Haití y causa escasez de alimentos y agua

En esta imagen de archivo, transeúntes corren para ponerse a salvo tras escuchar disparos, en Puerto Príncipe, Haití, el 7 de marzo de 2024. La aterradora violencia de las bandas antigubernamentales que luchan contra la policía paraliza la frágil economía del país y dificulta enormemente que muchos de los más vulnerables puedan alimentarse. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Una mujer cocina en un albergue para familias desplazadas por la violencia de las bandas, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. La aterradora violencia de las bandas antigubernamentales que luchan contra la policía paraliza la frágil economía del país y dificulta enormemente que muchos de los más vulnerables puedan alimentarse. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Un hombre transporta un ataúd con ayuda de una carretilla, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Residentes llenan garrafas con agua potable, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Gente desplazada por los combates entre la policía y las bandas se refugian en una escuela pública convertida en albergue, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Residentes desplazados por los combates entre policías y bandas esperan turno para ser examinados en una clínica instalada en una escuela pública que sirve de albergue, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Residentes desplazados por los combates entre pandillas y autoridades descansan en una escuela reconvertida en albergue, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Una mujer llora tirada en el pavimento luego de que un familiar fuese tiroteado por asaltantes desconocidos mientras estaba sentado en su moto, en el vecindario de Delmas, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph)

El cadáver de un hombre yace en medio de un charco de sangre junto a su moto, en el vecindario de Delmas, en Puerto Príncipe, Haití, el 8 de marzo de 2024. Según los testigos, fue baleado por dos hombres no identificados que iban en motocicleta. (AP Foto/Odelyn Joseph)

En esta imagen de archivo, residentes huyen de sus casas debido a la violencia entre bandas y policía, en el barrio de Portail de Puerto Príncipe, Haití, el 29 de febrero de 2024. La aterradora violencia de las bandas antigubernamentales que luchan contra la policía paraliza la frágil economía del país y dificulta enormemente que muchos de los más vulnerables puedan alimentarse. (AP Foto/Odelyn Joseph)