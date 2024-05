La UE aprueba un pacto migratorio. Partidos tradicionales esperan que quite votos a la ultraderecha

ARCHIVO - Migrantes que viajaban en una lancha de goma caen al agua mientras otros se aferran a una boya antes de ser rescatados por un equipo del barco Sea Watch-3, a unas 35 millas de la costa Libia, el lunes 18 de octubre de 2021. Los países de la Unión Europea aprobaron el martes una amplia reforma del moribundo sistema de asilo del bloque mientras se aceleraba la campaña para las elecciones europeas del mes que viene, en las que se esperaba que la migración fuera un tema clave. (AP Foto/Valeria Mongelli, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved