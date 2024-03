La primera mujer que opta a la presidencia en años inspira esperanza en Senegal

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

La candidata a la presidencia de Senegal, Anta Babacar Ngom, saluda a sus partidarios durante un acto de su campaña electoral, en Dakar, Senegal, el 11 de marzo de 2024. (AP Foto/Sylvain Cherkaoui) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

“Nuestro país tiene un potencial enorme. Los recursos naturales están ahí y pueden desarrollarse", dijo a The Associated Press en una entrevista reciente. “Las jóvenes que conozco me piden apoyo. Lo hacen porque saben que cuando una mujer llegue al poder, pondrá fin a su sufrimiento. No me voy a olvidar de ellas".