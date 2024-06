La OTAN nombra al holandés Mark Rutte como próximo secretario general

ARCHIVO - El secretario de la OTAN Jens Stoltenberg, a la derecha, a la derecha, salida al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, durante las llegadas a una cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, el martes 11 de julio de 2023. La OTAN nombró el miércoles 26 de julio de 2024 al primer ministro saliente de Holanda, Mark Rutte, como próximo secretario general de la alianza. (AP Foto/Pavel Golovkin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.