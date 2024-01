La normativa italiana sobre grupos benéficos aparta a los barcos de rescate del Mediterráneo

El Ocean Viking, un barco de rescate operado por la organización SOS Mediterranée, se ve atracado en Bari, en el sur de Italia, el lunes 8 de enero de 2024. El barco fue detenido por las autoridades italianas, tras acusaciones de que no siguió las órdenes de los guardacostas italianos. (AP Foto/Paolo Santalucia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.