La noche de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, en la voz de un superviviente

Ulises Martínez, un antiguo estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, camina por debajo del puente donde dos de los autobuses en los que se movilizaban los estudiantes que luego desaparecieron fueron atacados hace 10 años, en Iguala, en el estado de Guerrero, México, el sábado 7 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas en la terminal de autobuses de Iguala, en el estado de Guerrero, México, el sábado 7 de septiembre de 2024. Hace 10 años, un centenar de estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se tomaron varios buses con los que ir hasta la capital para protestar, pero fueron atacados y 43 de ellos siguen desaparecidos. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La basura se acumula en un vertedero en Cocula, cerca de Iguala, en el estado de Guerrero, México, el sábado 7 de septiembre de 2024. Con el paso de los años, las autoridades han ofrecido diferentes versiones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos hace 10 años, y la justicia actual rechaza la versión de que sus cuerpos fueron incinerados en ese vertedero. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ulises Martínez, un antiguo estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, junto a un monumento en honor de los estudiantes asesinados hace 10 años Julio César Ramírez y Daniel Solís Gallardo, en el punto donde sus cuerpos fueron encontrados en Iguala, México, el sábado 7 de septiembre de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La Clínica Médica Santa Fe en Iguala, México, el sábado 7 de septiembre de 2024. Tras el ataque de 2014 a estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los supervivientes fueron trasladados inicialmente ahí pero después, en taxi, al hospital más cercano al escuchar que llegaba la policía, según el estudiante Ulises Martínez. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fotos de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace 10 años cubren unas escaleras en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, el sábado 24 de agosto de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estudiante de primer año Jesús Castro Rafaela dentro de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos donde un cartel hace referencia al nombre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César Mondragón Fontes, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, el lunes 26 de agosto de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved