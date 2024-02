La llaman la musa del Carnaval de Río de Janeiro. Ella insiste en que es una misionera

Raquel Potí actúa sobre zancos durante la fiesta callejera "Cielo en la Tierra" previa al Carnaval en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 3 de febrero de 2024. A casi tres metros de altura, Potí camina sobre sus zancos de madera ataviada en elaborados disfraces. Algunos medios han empezado a llamarla musa del Carnaval de Río. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Raquel Potí sonríe durante una entrevista en su casa de Río de Janeiro, Brasil, el sábado 27 de enero de 2024. Potí es la principal responsable del furor de los zancudos en Río, tras enseñar a más de un millar de niños y adultos en la última década. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La instructora Raquel Potí, en el centro, imparte un taller de zancos ante el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 27 de enero de 2024. Para Potí, subirse a los zancos es mucho más que un espectáculo: es ancestral y ritual, y un punto de partida para que la gente cambie de forma radical sus vidas y a sí mismos. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Antiguos alumnos voluntarios y la instructora Raquel Potí, en el extremo derecho, ayuda a los participantes a sujetarse zancos de madera en el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 27 de enero de 2024. El taller de Potí tiene un equipo de producción de cinco personas, con reuniones de planificación para comunicación y ventas. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Raquel Potí imparte un taller sobre zancos en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en Brasil, el sábado 27 de enero de 2024. Potí es la principal responsable del furor de los zancudos en Río, tras enseñar a más de un millar de niños y adultos en la última década. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved