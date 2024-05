La inflación cae a un dígito en Argentina, pero el bolsillo de los ciudadanos sigue sufriendo

Mujeres recogen productos desechados en el mercado central de frutas y verduras en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un joven recoge productos desechados en el mercado central de frutas y verduras en Buenos Aires, Argentina, el viernes 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente toma un desayuno gratuito servido en un comedor comunitario que se instaló en el Obelisco como protesta en Buenos Aires, Argentina, el martes 14 de mayo de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved