La hija de un activista encarcelado en Bahrein dice que tiene cáncer y pide liberación de su padre

ARCHIVO - Maryam al-Khawaja posa para una foto ante el aeropuerto de Heathrow, en Londres, el viernes 15 de septiembre de 2023. La hija de un activista de derechos humanos detenido desde hace mucho en Bahrein dijo el lunes que se le ha diagnosticado linfoma de Hodgkin, y pidió de nuevo la liberación de su padre, Abdulhadi al-Khawaja, de 62 años. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved