La futura presidenta de México se reúne con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Parientes de algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años en el estado de Guerrero, llegaron a un encuentro con la presidenta mexicana electa Claudia Sheinbaum, en el Museo de Ciudad de México, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte)