La escasez de dólares en Bolivia castiga a enfermos de cáncer

Una trabajadora de una farmacia privada con un cartel en el que reclama por la escasez de dólares en una protesta en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 22 de mayo de 2024. La escasez de dólares en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, como las medicinas. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Pacientes hacen fila para sacar cita en la unidad de Oncología del Hospital General en La Paz, Bolivia, el viernes 31 de mayo de 2024. La escasez del dólar en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, incluidos los del sector de las medicinas como la morfina y los tratamientos de quimioterapia para el cáncer. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un paciente espera su turno para recibir tratamiento en la unidad de Oncología del Hospital General en La Paz, Bolivia, el viernes 31 de mayo de 2024. La escasez del dólar en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, incluidos los del sector de las medicinas como la morfina y los tratamientos de quimioterapia para el cáncer. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un paciente espera para radioterapia en la unidad de Oncología del Hospital General en La Paz, Bolivia, el viernes 31 de mayo de 2024. La escasez del dólar en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, incluidos los del sector de las medicinas como la morfina y los tratamientos de quimioterapia para el cáncer. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved