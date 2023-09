La Corte Penal Internacional reporta un "incidente de ciberseguridad"

ARCHIVO - Vista de la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, 12 de enero de 2016. La Corte Penal Internacional dijo el martes 19 de setiembre de 2023 que detectó "actividad anómala que afecta sus sistemas de información" la semana pasada y tomó medidas urgentes. No entró en detalles acerca de lo que llamó un "incidente de ciberseguridad". (AP Foto/Mike Corder, File) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.