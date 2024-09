La clase media argentina encara la creciente pobreza; ocho familias hacen equilibrio para sobrevivir

Un niño con un plato caliente de un comedor social a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre hace una pausa para fumar en su búsqueda de materiales para vender en un vertedero en Luján, Argentina, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Los recogedores de basura José Omán Toledo y Hernán Cardozo almuerzan tras haber cocinado para sus compañeros en una planta de reciclaje en la que encuentran objetos y materiales para revender en Luján, Argentina, el jueves 29 de agosto de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Una niña y su madre recogen panes de una panadería que se deshace de los que no vende al final del día, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Varios niños esperan por un plato caliente y gratuito que ofrece un comedor social a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Felipe mira a través de la puerta de una panadería donde sus padres Walter y Evelyn esperan para poder llevarse a casa panes descartados que no fueron vendidos al final del día, en Buenos Aires, Argentina, el martes 3 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Varios niños con comida gratuita, preparada en un comedor social, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Edificios residenciales pintados de colores en el Barrio 31, un vecindario de clase trabajadora en Buenos Aires, Argentina, el viernes 20 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Rocío Costa mira a su hija probándose unos zapatos deportivos en una tienda de segunda mano junto a sus otros hijos Almendra y Tiziano en Buenos Aires, Argentina, el lunes 16 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Sofía González Figueroa y su hijo Emanuel hacen fila fuera de un comedor social para conseguir un plato caliente y gratuito y luego volver a casa caminando, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Eduardo Escoz reza en una iglesia a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el jueves 12 de septiembre de 2024. Escoz dice que paga como 50 dólares al mes por una habitación que comparte con otras dos personas. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El hijo de Cintia Barros, Alessandre, duerme en el suelo mientras ella mendiga en una esquina en la calle en el centro de Buenos Aires, Argentina, el martes 3 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Débora Paola Galluccio con su única comida del día, que recoge en un comedor social, junto a su pareja Marcelo Díaz en Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La vendedora callejera Miriam Sidimarco y su hija Tiziana sentadas en el escalón de una puerta para comer un plato caliente de un comedor social, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el viernes 6 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El guardia de segurida Leonardo Constantino, que trabaja los fines de semana en una discoteca, para para un retrato en su ruta a casa con comida para su familia que recibió de un comedor social en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)