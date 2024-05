La ciudad de Nueva York comienza a desalojar a algunos migrantes de albergues

Mamadou Diallo, un senegalés de 39 años, habla con la reverenda Anne Marie Witchger en la iglesia de San Marcos el miércoles 22 de mayo de 2024, un templo episcopal del bajo Manhattan que opera un "centro de bienvenida" para migrantes los miércoles. (AP Foto/Philip Marcelo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.