La campaña para salvar a la jirafa Benito logra su traslado a un mejor lugar del centro de México

ARCHIVO - La jirafa Benito mira desde su recinto en el Parque Central en Ciudad Juárez, México, el 13 de junio de 2023. Después de más de seis meses de una intensa campaña pública denunciando las malas condiciones en las que vivía la jirafa en un pequeño zoológico de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, los activistas lograron que las autoridades se comprometieran a trasladar al animal unos 2.000 kilómetros al sur hasta el centro de México, donde podrá vivir en un clima más templado y con más espacio. (Foto AP/Christian Chávez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.