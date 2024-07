La caída de exportaciones hasta mayo complica la economía de Bolivia con menos ingresos

ARCHIVO - Trabajadores dentro de la planta de gas natural de Incahuasi en Lagunillas, Bolivia, el 16 de septiembre de 2016. El gas natural, antes la principal fuente de ingresos en las exportaciones bolivianas, experimentó una caída en la comercialización internacional de enero a mayo del 18%, según difundió el martes 23 de julio de 2024 el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.