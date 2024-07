La Agrupación Nacional francesa dice que sólo dirigirá un gobierno con mayoría absoluta

Partidarios de la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen reaccionan tras la publicación de estimaciones basadas en votos en algunas circunscripciones, el domingo 30 de junio de 2024, en Henin-Beaumont, norte de Francia. Los votantes franceses propulsaron a la formación de ultraderecha con una amplia ventaja en las elecciones legislativas del domingo. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.