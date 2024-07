Keiko Fujimori asiste a juicio tras acusación de lavar millones de dólares en Perú

Seguidores del expresidente Alberto Fujimori y de su hija Keiko lanzan proclamas fuera del tribunal donde Keiko Fujimori asiste a una audiencia de juicio por presunto lavado de activos en Lima, Perú, el lunes 15 de julio de 2024, un día después de que ella anunciara que su padre postularía por la presidencia por cuarta vez. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved