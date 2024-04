Juez dicta prisión preventiva para jueces, exjueces y policías acusados de corrupción en Ecuador

Un hombre se mantiene con los brazos en alto mientras la policía revisa si lleva armas o drogas, parte de un operativo para combatir a grupos criminales y extorsionadores, el jueves 4 de abril de 2024, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía ejecuta un operativo en busca de armas y drogas con el fin de combatir a grupos criminales y extorsionadores, el jueves 4 de abril de 2024, en el barrio de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se muestra nerviosa ante la llegada de la policía para entrar a su casa, parte de un operativo de búsqueda de armas y drogas con el fin de combatir a grupos criminales y extorsionadores, el jueves 4 de abril de 2024, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía interroga a un hombre en un operativo para buscar armas y drogas con el fin de combatir a grupos criminales y extorsionadores, el jueves 4 de abril de 2024, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved