José Rubén Zamora, el periodista que enfrentó la justicia de Guatemala por publicar sobre corrupción

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, llega al tribunal esposado para una audiencia en Ciudad de Guatemala, el miércoles 15 de mayo de 2024. Zamora ha permanecido encarcelado por los últimos dos años y un tribunal ordenó su liberación, aunque permanecerá en prisión por tener otras causas. (AP Foto/Moisés Castillo)