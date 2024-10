José Rubén Zamora a AP: periodistas en Guatemala temen acabar en la cárcel si hacen investigaciones

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un día después de esa decisión volvió a su casa, a su “iglesia”, como dice él. "Todo lo bueno y lo malo que me ha pasado ha sido aquí”.

La fiscalía allanó su vivienda y detuvo al periodista en julio de 2022. Le acusaba de lavado de dinero por haber pedir a un amigo que bancarizara unos 38.000 dólares que, según Zamora, eran producto de la venta de un cuadro para financiar a El Periódico.

Su defensa alegó que no fue él mismo quien bancarizó el dinero porque la persona que había hecho la donación no quería recibir represalias por financiar al medio. El dinero nunca entró al sistema bancario. El periodista fue condenado a seis años de cárcel por este caso, pero el fallo fue anulado por fallas en el debido proceso.

A su regreso al hogar, encontró una casa vacía que aún guarda olor a encierro y abandono. Sin su familia, que también tuvo que buscar el exilio por temor a que la criminalización que Zamora dice haber sufrido también les alcanzara. Policías nacionales custodian permanentemente su vivienda.

Lo que más extraña, dice, es el bullicio de su familia en el hogar y espera en los próximos meses solicitar permiso al juez para poder salir de Guatemala a visitarles. Ellos pidieron asilo político y tienen prohibido salir del país donde se encuentran.

Dice que es tímido y que le apena ser ahora el blanco de noticias y de entrevistas. Asume que aún puede sentir las secuelas de la prisión en sus huesos, pero se siente más cerca de su familia, con quién ya puede hablar.

“Francamente, esa sensación de no tener dinero que sea mío, es complicado... Y tampoco tengo cómo movilizarme”, describe. A raíz de su aprehensión, tuvo que vender vehículos y otros enseres para poder pagar su defensa. Ahora depende económicamente de sus hijos.

A su salida de prisión, dijo que su salud sería su prioridad. Aunque como periodista, ha preferido darle prioridad a contar su historia y en los próximos días visitará a sus médicos y se hará exámenes de salud. Cada miércoles tiene la obligación de ir a la fiscalía para poner su huella digital; es una de las medidas sustitutivas de la prisión.

No deja de estar sorprendido por cómo la gente, incluso agentes y empleados de la fiscalía, le han mostrado afecto. “Me preocupa que la gente me salude, porque pueden tener alguna consecuencia”, dice.

Zamora hizo periodismo por 30 años — 24 años de ellos como presidente de El Periódico — y asegura que las publicaciones para fiscalizar al poder son lo que le llevaron a ser perseguido por la fiscalía, especialmente las que hizo en contra del expresidente Alejandro Giammattei, quien reeligió a la actual fiscal general Consuelo Porras y que dijo ser amigo de ella.

El periodista dice que la investigación llamada “La alfombra rusa” es la causa de su detención, en la que se señala al expresidente Giammattei de presuntamente haber recibido sobornos de empresarios rusos, envueltos en una alfombra, a cambio de adjudicación de obras. La fiscalía no investigó y cerró el caso.

“Pensé que el caso iba a trascender y que yo tenía más importancia y peso del que yo realmente tenía en el país; pensé que iba a tener la posibilidad de publicar y sobrevivir a eso”, dijo

Recuerda que antes de su detención, cenó una vez al mes, por varios meses, con la fiscal general, quién luego se convirtió en su acusadora.

En las reuniones, ella se quejaba de sus publicaciones y críticas, pero creía que había una buena relación dice. “La última reunión ya no me invitó a cenar; fue unos meses antes de que me detuvieran, fue una perorata de tres horas, me dejó en la reunión con sus empleados, no regresó”, rcuerda. Fue la última vez que se reunió con ella.

Porras y Curruchiche están sancionados por 40 países que les impiden ingresar a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Con su detención, el medio desapareció y ocho de sus periodistas y columnistas están en el exilio por publicar artículos sobre el abuso de poder de jueces y fiscales. Del diario solo conserva pilas de cajas de archivos con ejemplares acumuladas en el garaje de su casa.

Uno de los primeros en visitar a Zamora tras su liberación fue el presidente Bernardo Arévalo.

“Hablamos en general, nada personal", resume el periodista. “Le expliqué que en Guatemala nunca ha habido instituciones que se dediquen al control o fiscalizar con rigor. Por eso la importancia de la prensa: no hay persecución ni castigo para los corruptos, más bien hay muros de impunidad”.

