José Raúl Mulino asume como presidente y anuncia que Panamá "no será más un país de tránsito ilegal"

El presidente electo panameño, José Raúl Mulino, habla con un migrante venezolano, a la izquierda, y otros migrantes en un campamento después de que cruzaran caminando el Tapón del Darién desde Colombia, en Lajas Blancas, Panamá, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente electo panameño José Raúl Mulino saluda a la prensa a su llegada, acompañado de su esposa, a la ceremonia de toma de posesión en el Centro de Convenciones Atlapa en Ciudad de Panamá, el lunes 1 de julio de 2024. (AP Foto/Agustín Herrera) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, saluda antes de ofrecer su discurso en la ceremonia de toma de posesión en el Centro de Convenciones de Atlapa en Ciudad de Panamá, el lunes 1 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La migrante venezolana Naiber Zerpa sostiene a su hijo Mathías Márquez cuando llegan a un campamento temporal después de cruzar caminando el Tapón del Darién desde Colombia, en Lajas Blancas, Panamá, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Buques de carga esperan para transitar por el Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved