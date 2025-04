JD Vance se reúne con el papa Francisco en Pascua tras desacuerdos sobre las deportaciones en EEUU

El papa Francisco recibe al vicepresidente de EEUU, JD Vance, a la izquierda, antes de impartir la bendición Urbi et Orbi ("a la ciudad y al mundo" en latín) tras la misa de Pascua ofrecida por el cardenal Angelo Comastri en la plaza de San Pedro del Vaticano, el sábado 20 de abril de 2025. En el centro se ve al director de la casa papal, el obispo Leonardo Sapienza. (Medios vaticanos via AP) Vatican Media

Vance ha reconocido las críticas de Francisco, pero ha dicho que continuará defendiendo sus puntos de vista. Durante una aparición el 28 de febrero en el Desayuno Nacional de Oración Católica en Washington, Vance no abordó el tema específicamente, pero se describió a sí mismo como un "católico bebé" y reconoció que hay "cosas sobre la fe que no sé".

La oficina de Vance dijo que él y Parolin "comentaron su fe religiosa compartida, el catolicismo en los Estados Unidos, la difícil situación de las comunidades cristianas perseguidas en todo el mundo y el compromiso del presidente Trump de restaurar la paz mundial".

El Vaticano, por su parte, dijo que hubo un "intercambio de opiniones" incluyendo sobre migrantes y refugiados y conflictos actuales.

La Santa Sede ha respondido con cautela al gobierno de Trump mientras busca continuar relaciones productivas en línea con su tradición de neutralidad diplomática. Ha expresado alarma por la represión del gobierno sobre los migrantes y los recortes en la ayuda internacional, insistiendo en resoluciones pacíficas para las guerras en Ucrania y Gaza.

