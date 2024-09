Italia devuelve a embajadora canadiense retrato de Winston Churchill robado hace más de dos años

La viceministra canadiense de Patrimonio Cultural, Isabelle Mondou, izquierda, y Andrea Clark-Grignon, jefa de Asuntos Públicos, revelan un retrato fotográfico de Winston Churchill conocido como “The Roaring Lion”, tomado por el fotógrafo Yousuf Karsh en 1941, durante una ceremonia en la embajada canadiense en Roma, el jueves 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved