Italia conmemora 80 años de una de las peores masacres de la 2da Guerra Mundial

Varias personas depositan flores sobre las tumbas de las víctimas de la masacre de las Fosas Ardeatinas durante una ceremonia conmemorativa por su 80º aniversario, el viernes 22 de marzo de 2024, en Roma, Italia. En esta cueva se llevó a cabo la matanza de 335 civiles y presos políticos el 24 de marzo de 1944 a manos de soldados nazis. (Foto AP/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved