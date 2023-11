Israel rechaza llamados a cese de fuego al tiempo que combate con Hamás frente a hospital

Palestinos lloran a sus familiares que murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, en el hospital de Jan Yunis, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la carretera Salah al-Din, en Bureij, Gaza, el 10 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

Columnas de humo se alzan luego de un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza, sobre la avenida Salah al-Din en Bureij, Franja de Gaza, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved