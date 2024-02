Israel protesta por denuncias del Vaticano sobre "carnicería" y respuesta desproporcionada en Gaza

ARCHIVO - El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, habla durante un pleno de la cumbre climática COP28 de Naciones Unidas el sábado 2 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Israel presentó una queja formal después de que el número dos del Vaticano denunciara la "carnicería" en Gaza y lo que describió como una operación militar desproporcionada de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. (AP Foto/Rafiq Maqbool, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.