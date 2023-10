Israel lucha con Hamas por 2do día tras una incursión masiva y choca con Hezbollah en el norte

Gente caminando junto a los daños causados por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza en Tel Aviv, Israel, el sábado 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Moti Milrod) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fuego y humo se elevan tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, el sábado el 7 de octubre de 2023. El grupo armado Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, realizó un ataque sin precedentes en varios frente contra Israel el sábado, con miles de cohetes lanzados contra Israel mientras docenas de combatientes se infiltraban en la fortificada frontera por tierra, mar y aire y mataban a docenas de personas, un ataque que conmocionó al país. Fuentes palestinas de salud informaron de decenas de muertos en ataques aéreos israelíes contra Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gente ante una mezquita destruida por un ataque aéreo israelí en Khan Younis, Franja de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. Los milicianos de Hamas se abrieron paso para salir de la cercada Franja de Gaza y atacaron poblaciones israelíes cercanas, donde tomaron represalias. Los ataques aéreos de represalia israelíes destruyeron edificios en Gaza. (AP Foto/Yousef Masoud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.