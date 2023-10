Netanyahu dice a Israel "Estamos en guerra" tras ataque sin precedentes de Hamas que deja 22 muertos

Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Bomberos israelíes extinguen un incendio luego de que los proyectiles disparados desde la Franja de Gaza alcanzaron una vivienda en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov)

Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Una nube del humo señala el lugar donde un proyectil disparado desde la Franja de Gaza alcanzó una vivienda en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov)

Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Soldados israelíes sofocan un incendio provocado por el impacto de un proyectil disparado desde la Franja de Gaza en un estacionamiento en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov)