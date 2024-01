Israel investiga muerte de palestino que conformaba grupo que agitaba bandera blanca

Esta imagen tomada de un video de ITV News muestra a un grupo de cinco hombres que caminan por una calle al oeste de la ciudad meridional de Jan Yunis, en Gaza, mientras levantan las manos y uno ondea una bandera blanca. El ejército israelí ha anunciado que revisará el disparo mortal a uno de los hombres. (ITV News via AP)

En el video no aparece el autor de los disparos. Pero, antes de las detonaciones, la cámara hace una panorámica y enseña lo que parece ser un tanque israelí apostado en las inmediaciones. Ahmed Hijazi, periodista ciudadano que grabó el hecho, dijo a The Associated Press que un tanque israelí disparó contra el grupo.