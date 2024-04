Israel instó a más de 30 naciones a imponer sanciones al programa de misiles de Irán y a designar a la Guardia Revolucionaria como una organización "terrorista".

En respuesta al ataque iraní, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, anunció que habrá una respuesta por parte de Israel, aunque no proporcionó detalles adicionales. Aunque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, parece inclinarse por una respuesta militar, la presión internacional para evitar una escalada en la región influirá en la decisión.

Hasta el momento, Israel no ha anunciado las medidas específicas que tomará en respuesta al ataque. Sin embargo, se informa que el Gabinete de Guerra está considerando una respuesta firme, aunque no buscan desencadenar una guerra regional, y Estados Unidos ha advertido que no respaldará una acción militar.