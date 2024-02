Israel insta al máximo tribunal de la ONU a rechazar una nueva petición sudafricana sobre Gaza

Acompañado por la canciller sudafricana Naledi Pandor, izquierda, el ministro palestino de Asuntos Multiculturales, Ammar Hijazi, habla a la prensa después de una audiencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, 26 de enero de 2024. (AP Foto/Patrick Post) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved