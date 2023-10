Israel hace incursión breve en Gaza ante previsión de ofensiva más amplia

Palestinos lloran a un familiar fallecido en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, ante un hospital en Deir Al-Balah el miércoles 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos intentan sacar un cuerpo de entre los escombros de un edificio derruido tras ataques aéreos israelíes en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacúan a dos niños heridos de la destrucción tras ataques aéreos israelíes en Ciudad de Gaza, el miércoles 25 de octubre de 2023. Cientos de miles de palestinos han decidido quedarse en sus casas en el norte de Gaza pese a las advertencias israelíes de que enfrentan un grave peligro si no se marchan a una zona de evacuación en el sur del territorio. (AP Foto/Abed Khaled) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Médicos atienden a niños heridos en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, en un hospital en Deir Al-Balah, el miércoles 25 de octubre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.