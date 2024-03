Israel dice que ordenará desalojo de palestinos en Rafah antes de iniciar ofensiva

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar de un apuñalamiento en un control de seguridad entre Jerusalén y Cisjordania el miércoles 13 de marzo de 2024. Un palestino apuñaló e hirió a dos personas en un control cerca de Jerusalén antes de morir baleado. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved