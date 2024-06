Israel busca un "gobierno alternativo" a Hamás en Gaza; intentos previos han fallado

Amira Al-Jojo carga a su hijo Al-Jojo, de 10 meses, que sufre de desnutrición, en el hospital Al-Aqsa Martyrs Hospital, en donde está siento atendido, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el sábado 1 de junio de 2024. (AP Foto/ Jehad Alshrafi) Copyright 2024 The Associated Press All rights reserved