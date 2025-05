Israel bombardea Yemen un día después de que los rebeldes hutíes atacaran un aeropuerto israelí

Miembros de las fuerzas de seguridad de Israel inspeccionan un cráter en los terrenos del Aeropuerto Internacional Ben Gurion causado por lo que el ejército israelí dijo fue un proyectil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen el domingo 4 de mayo de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved